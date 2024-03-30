За останні два роки держава виділила на фінансування партій понад 1,6 млрд грн.
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Скільки держава виділила на фінансування партій за останні два роки — дослідження YouControl
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 07:53
Скільки держава виділила на фінансування партій за...
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Дивися повний текст
Скільки держава виділила на фінансування партій за останні два роки — дослідження YouControl
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