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Скільки держава виділила на
фінансування партій за...

Скільки держава виділила на фінансування партій за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 07:53

Скільки держава виділила на фінансування партій за...

Пропонуємо до обговорення:
За останні два роки держава виділила на фінансування партій понад 1,6 млрд грн.

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Скільки держава виділила на фінансування партій за останні два роки — дослідження YouControl
R2
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Лучше пенсионерам добавили,а не транжирили на партии.
gena182015
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