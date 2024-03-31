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Чоловіки 18−60 років не зможуть
отримати паспорти за...

Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:03

Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...

юристи/лінгвіти є? Хто може сказати, треба з'явитися протягом 60 днів з дня набрання чинності чого?

3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:

Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності
указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим
Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри
надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника,
військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі
комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або
знаходження
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:56

  Netz написав:юристи/лінгвіти є? Хто може сказати, треба з'явитися протягом 60 днів з дня набрання чинності чого?

[i]Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності
указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим
Написано - указом про мобілізацію. Щодо діючого указу про мобілізацію, на момент набрання чинності яким цього закону ще не було, то відповідний обов'язок встановлено ще раз в прикінцевих положеннях.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 06:46

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Так, це зрозуміло.

а відмінки правильні? Так буде не правильно:

Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності
указУ Президента України про оголошення мобілізації, затвердженого...
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:38

  Netz написав:M-Audio

Так, це зрозуміло.

а відмінки правильні? Так буде не правильно:

Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності
указУ Президента України про оголошення мобілізації, затвердженого...
Так, граматика в законі теж вірна. "Набрання" в даному випадку - підмет, називний відмінок, а "указом" - доповнення в орудному відмінку. Схожа побудова речення, як, наприклад: заповнення (що?) клієнтом (ким?) анкети (чого?)
або: дотримання законодавства (чого?) громадянами (ким?)
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