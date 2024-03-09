74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року.
Дивися повний текст
Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 кві, 2024 09:17
Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
Додано: Суб 27 кві, 2024 09:20
Re: Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит
https://www.061.ua/ru/news/3767695/metinvest-s-maa-povysit-zarplatu-rabotnikam-do-25
|