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Як міграція під час війни
впливає на ринок житла

Як міграція під час війни впливає на ринок житла
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:55

Як міграція під час війни впливає на ринок житла

Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди житла стабілізувався в останні пів року, ціни вже не коливаються. Але перше, що впливає на ринок оренди — це міграційні процеси.

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Як міграція під час війни впливає на ринок житла
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:55

Шановні форумчани, як Ви зараз оцінюєте стан ринку нерухомості в Україні?
Ірина_
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