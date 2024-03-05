Ринок оренди житла стабілізувався в останні пів року, ціни вже не коливаються. Але перше, що впливає на ринок оренди — це міграційні процеси.
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Як міграція під час війни впливає на ринок житла
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:55
Як міграція під час війни впливає на ринок житла
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Дивися повний текст
Як міграція під час війни впливає на ринок житла
Додано: Пон 29 кві, 2024 19:55
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