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Нова пошта вийшла на ринок
12 європейської країни

Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:28

Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.

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Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:28

Планів та понтів забагато, але:
За розпіареним планом від 11.11.2023
https://www.facebook.com/Volodymyr.Pope ... r6Cs1APtSl
11.2023=Мілан\Італія=є
12.2023=Париж\Франція=немає
02.2024=Мадрид\Іспанія=тільки 30.04.24 та у Барселоні, але є
02.2024=Стамбул\Туреччина=немає
03.2024=Софія\Болгарія=немає
03.2024=Лондон\СК=є
04.2024=Дублин\Ірландія=немає
04.2024=Амстердам\Нідерланди=немає
Тобто 5:3 на користь порожніх бла-бла-бла.
salvydas
 
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