Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Міноборони написав: Міноборони розʼяснює, як в Резерв+ згенерувати електронне направлення на ВЛК



Застосунок Резерв+ дає військовозобов’язаному зручну можливість за власним бажанням подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК. Без необхідності відвідувати ТЦК.

Міноборони відповідає на ключові запитання про нову функцію.



Що змінилось для військовозобов’язаного?

Раніше військовозобов’язаний міг отримати направлення на ВЛК тільки в паперовій формі. Для цього він мав відвідати свій ТЦК та СП.

Тепер людина, яка бажає пройти огляд на придатність до військової служби, може отримати направлення на ВЛК онлайн. Для цього достатньо авторизуватись у застосунку Резерв+ та подати запит у кілька кліків.



Тобто направлення в Резерв+ буде одразу до медзакладу?

Саме так. Подавши запит у Резерв+, протягом доби людина отримує сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі: номер та дата реєстрації направлення, адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК, керівник якого ТЦК підписав направлення. Цього сповіщення достатньо, щоб спланувати огляд.



Хто може отримати електронне направлення на ВЛК?

Скористатися послугою в Резерв+ зараз можуть військовозобов’язані, які самі хочуть пройти огляд на придатність до військової служби. Тобто ще не отримали повістку на проходження ВЛК.



Отримав повістку на ВЛК. Чи треба прийти до ТЦК?

Наразі — так. Невдовзі також додамо можливість електронного направлення, якщо людина вже отримала паперову повістку на проходження ВЛК.



Чи потрібно після ВЛК йти до ТЦК, щоб оновити військово-обліковий документ?

У цьому немає потреби. Військово-лікарська комісія сама надішле дані до ТЦК. Працівник ТЦК внесе інформацію до реєстру Оберіг — і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.



Що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти на ВЛК?

Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти огляд на придатність і не з’явився, сповіщення в Резерв+ залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього запит треба подати повторно — і в застосунок надійде сповіщення з тією ж або оновленою інформацією.



Повістки на проходження ВЛК теж будуть електронними?

Ні, повістки залишаться паперовими. Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У Резерв+ ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки. Такого поняття, як електронна повістка, не існує в законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК — добровільна. Ініціювати її може тільки користувач Резерв+.



Тепер всі направлення будуть цифрові?

Ні, паперова альтернатива зберігається. За бажанням — наприклад, якщо немає змоги скористатися смартфоном — військовозобов’язаний може і надалі отримати паперове направлення в ТЦК, як раніше.



Як часто треба проходити ВЛК?

Постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Тому військовозобов’язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку.



Чи треба проходити ВЛК, якщо є бронювання?

Якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.

Виняток становлять люди зі статусом «обмежено придатний» — всі вони мають пройти повторний огляд ВЛК у визначені законодавством строки. Тож людина зі статусом «обмежено придатний» може отримати повістку на проходження ВЛК — і в такому разі мусить з’явитись до ТЦК, навіть якщо має бронювання чи відстрочку.

