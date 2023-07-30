Mercedes відходить від плану повного переходу на...

Додано: Пон 13 тра, 2024 08:28
Після того як Apple відмовилися від цього проекту, більшості компаній стало легше дихати. І так було зрозуміло ще на початку, що ДВЗ більше мають потенціал у поєднанні з чимось, ніж 100% на батарейках. За існуючих технологій виробництва батарей, немає довговічних перспектив у цьому хайпі. І хайп закінчується. Е.мобіль ідеально вписується у міський цикл дім-работа-магазин-дім, але якщо немає у цьому ланцюжку зарядних елементів, весь сенс втрачається, як не рекламуй. Все повернетья назад, коли заряд батареї прирівняється до швидкості заправки пального на заправці. Питання екології навіть не піднімаємо, розуміємо що утилізація батерей у розвинених країнах відбуватися не буде, оскільки усі або більшість б/в машин будуть перепродані у відсталі країни.