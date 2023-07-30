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Mercedes відходить від плану
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Mercedes відходить від плану повного переходу на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:27

Mercedes відходить від плану повного переходу на...

Пропонуємо до обговорення:
Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG відмовляється від амбітних цілей щодо переходу на електромобілі, оскільки зниження продажів змушує автовиробника в осяжному майбутньому повернутися до перевірених часом двигунів внутрішнього згоряння.

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Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:28

Після того як Apple відмовилися від цього проекту, більшості компаній стало легше дихати. І так було зрозуміло ще на початку, що ДВЗ більше мають потенціал у поєднанні з чимось, ніж 100% на батарейках. За існуючих технологій виробництва батарей, немає довговічних перспектив у цьому хайпі. І хайп закінчується. Е.мобіль ідеально вписується у міський цикл дім-работа-магазин-дім, але якщо немає у цьому ланцюжку зарядних елементів, весь сенс втрачається, як не рекламуй. Все повернетья назад, коли заряд батареї прирівняється до швидкості заправки пального на заправці. Питання екології навіть не піднімаємо, розуміємо що утилізація батерей у розвинених країнах відбуватися не буде, оскільки усі або більшість б/в машин будуть перепродані у відсталі країни.
asdrud2016
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