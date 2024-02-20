RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Системи РЕБ та
РЕР: що потребує та може в...

Finance.ua: Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:53

Finance.ua: Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в...

Пропонуємо до обговорення:
Та як приватні ініціативи допомагають розвивати український ВПК
В умовах повномасштабної війни Збройні сили України мають велику потребу в різноманітних видах зброї.

Дивися повний текст Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в цьому напрямі Україна
D2
 
Повідомлень: 313
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:53

є Kvertus - заказна стаття , спілкуюсь з виробниками РЕБ держава переважно тільки ставить палки в колеса , Такі ж підприємці як і будь-які інші , тянуть з китая комплектуху тут щось збирають експерементують. Попит шалений , мені навіть дивно чому є Kvertus рекламу замовляє бо у всіх все продано на місяць вперед ! за контрактовано на місяць два вперед ...
yama
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9019 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Деньги вместо пакета малыша: как получить и...
D2 » П'ят 03 тра, 2024 16:07
1 782
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 16:07
maydanka8433
Finance.ua: Що робити, якщо накопичили борги за комуналку
D2 » Вів 20 лют, 2024 15:15
2 1364
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2024 16:06
galchonok_sumy
Finance.ua: Sportbank: як усе починалося, чому його...
D2 » Чет 18 кві, 2024 11:43
1 964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 11:43
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11990)
13.05.2024 17:06
Ринок ОВДП (6269)
13.05.2024 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.