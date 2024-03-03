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Експерти назвали ТОП-5 найбільш
радіоактивних смартфонів

Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:25

Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики зі Stocklytics склали «Рейтинг смартфонів із найвищим рівнем випромінювання у 2024 році». У топ потрапили п’ять моделей, і всі вони від Samsung та Xiaomi.

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Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:57

Re: Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів

Заголовок жжот. Называть ЭМ излучение на радиочастотах радиоактивностью - это, как средневековые пушки ядерным оружием. Ядрами ведь стреляют.

"мають вищий рівень випромінювання — він може сягати 80 ГГц" А измерять уровень излучения в ГГц - это вообще новейшее слово в науке и технике.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:40

moveton в ухилянтів сильніше випромінюється смартфон :D
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:06

moveton то гугл-перекладач. Очевидно що спочатку переклад зробили на російську, а потім з російської на українську. Бо українською, гугл правильно переводить "radiation" - "випромінювання".
equinox
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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