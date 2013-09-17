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Що робити, якщо на
вас оформили кредит

Що робити, якщо на вас оформили кредит
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:24

Що робити, якщо на вас оформили кредит

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Що робити, якщо на вас оформили кредит

А чи опинялися Ви в подібній ситуації? Які дії застосовували і чи вирішилося питання позитивно?
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