#<1 ... 12094120951209612097 Додано: Чет 21 тра, 2026 10:39 Vert написав: Аукцион ОВГЗ 12 мая 2026

Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) - 641, 4 млн. грн.



Погашение ОВГЗ 13 мая 2026

11 069, 236 млн. грн. + купон



Аукцион ОВГЗ 19 мая 2026

Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) - 2 315,1 млн. грн.



Погашение ОВГЗ 20 мая 2026

14 473, 251 млн. грн. + купон





За две недели минус 22 585,987 млн. грн. ОВГЗ в обороте.



Щодо ОВДП погоджуюся з коментарем Сибарита. Можу тільки додати те, що всі фінансові операції в Україні та довкола знаходяться під посиленим контролем фін моніторингів та розвідок провідних країн світу. Певні «інвестори» обмежені у витратах, з однієї сторони, і гостро потребують «відмитих» ресурсів, з іншої сторони. І «щоб два рази не вставати». Кілька слів про бачення результатів візиту пуйла в Пекін.



Воєнний конфлікт росії з Європою станеться тільки тоді, коли цього захоче Сі. А тут багато питань. Пекін чудово розуміє, що психічний стан Трампа змусить діпстейт усувати його від влади вже дуже скоро і ситуація в США, і з позицією США у світі, дуже скоро почне мінятися. Китай став впевнено і надовго на дорогу протистояння з США. А от з Європою, в першу чергу, як з чи не найбільшим ринком збуту, можна "дружити". Не раз наголошував на цьому і на тому, що Китаю потрібна ціла і процвітаюча Європа, а не депресивна з купами москальських фекалій в бібліотеках Праги, Відня і тд. Перші коментарі і оцінки візиту пуйла в Пекін говорять про те, що Сі вирішив перехопити ініціативу у США щодо успішного арбітражу та врегулювання світових конфліктів. З іншої сторони, Китаю необхідна максимальна кількість своїх ресурсів зараз в максимально ліквідному стані і розбазарюватися на недолугих "завойовників" з довкола московських боліт вони не готові (фінансування мобілізації в рашистії не буде, максимум десь на половину від планів кремляді).

З нафтою і газом в Європі все ок. Тим більше, слабка росія дає можливість тюркському світу використовувати Кавказ і регіони поруч в економічному і логістичному плані так, як їм треба. Азербайджан, Казахстан і тд час даремно не втрачають прямо зараз.

Псля демаршу США щодо Тайваню, Китайська Республіка (саме так Тайвань називає себе), шукає терміново нових союзників. І тут альтернативи крім Великої Британії, Франції, Німеччини та Канади (яка натякнула про можливість вступу в ЄС) не особливо є. І поле для «бартеру» просто величезне. Тайвань може отримати підтримку, в тому числі озброєнням, а європейська економіка провідну електроніку. «Несподівано» Мерц запропонував надати Україні статус «асоційованого члена ЄС» як проміжний етап до вступу (про вагу ЄС+ЗСУ писав в попередньому дописі).



Але спостерігаємо. США відхилили пропозицію Китаю вивезти іранський уран в росію (вже раз хімічну зброю з Сирії вивозили, досвід є), Іран відмовляється від пропозицій США, Бібі Нетаньяху треба не потрапити в суд а потім в цугундер за корупційні і фінансові злочини. Тому ситуація хитка. Ніхто зараз не має вагомої переваги для блискавичної перемоги чи ресурсів, щоб перетиснути вдовгу. Нахабність і неочікуваність може дати результат. Або всім треба буде повідповзати в нори... А поки в Ізраїлі масово відміняють авіарейси, повним ходом почався призив резервістів зв'язаних з авіацію....все вказує на початок військових дій США та Ізраїлю.

