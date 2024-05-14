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Finance.ua: Скільки сучасна
дівчина витрачає на догляд...

Finance.ua: Скільки сучасна дівчина витрачає на догляд...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:34

Finance.ua: Скільки сучасна дівчина витрачає на догляд...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як сучасні жінки піклуються про свою красу, здоровʼя та душевну рівновагу і скільки витрачають на це коштів
Догляд за собою — це важлива складова повсякденної рутини жінок будь-якого віку. І йдеться зовсім не про жіночі забаганки, а про формування здорових відносин з власним розумом, тілом та душею.

Дивися повний текст Скільки сучасна дівчина витрачає на догляд за собою
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:34

Дякую авторці за матеріал, дякую редакції. Цікаво було б почитати думку, що таке чоловічий догляд за собою
ipazych
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:29

Finance.ua: Скільки сучасна дівчина витрачає на догляд...

ipazych написав:Дякую авторці за матеріал, дякую редакції. Цікаво було б почитати думку, що таке чоловічий догляд за собою
- стрижка, укладка й борода (якщо є) в барбершопі
- чоловічий манікюр
Хтось може ще по спа якимось ходити і т п
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:58


Марія працює косметологом та закінчує медичний університет. Говорить, найбільше витрачає на догляд за волоссям: кератин — близько 3 тис. грн (але це на декілька місяців), маски, шампуні, кондиціонери — близько 3500 грн (на три місяці).

«Догляд за обличчям: гелі для вмивання, тоніки, креми тощо 3-4 тис. грн, але їх вистачає на довго; інʼєкційні процедури: ботокс, біоревіталізація (раз на 4 місяці) — 8 тис. грн. Манікюр та педикюр — 2 тис. грн на місяць. Щомісяця абонемент в зал — 1900 грн. Одяг купую не часто, раз на 1-1,5 місяця, близько 2500-3000 грн в літній період», — розповіла Марія.

Щодо харчування: «Якщо живу не в батьків, то намагаюсь харчуватись правильно. На продукти витрачаю близько 2 тис. грн на місяць».

Як наслідок, на місяць виходить близько 9 тис. грн. І це без урахування одягу та харчування.



Дикувато...
Всього 2тис на їжу.
Це в основному крупи, чи аж так тата-маму об`їдає?

А от на ботокс у 20+(!?) -- гроші знайшлись...
А ламінат для вій не треба??? :shock:
І на манікюр...

манікю́р
-у, ч.
Чищення та полірування нігтів на руках.
|| Відполіровані, зазвичай вкриті лаком нігті.

А як вони стають аж такі брудні, що треба “чистити і полірувати”. Цікаво...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:21

Re: Finance.ua: Скільки сучасна дівчина витрачає на догляд..

что за дискриминация, когда это уже закончится
Примат
 
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