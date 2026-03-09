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Експерти назвали кращі смартфони
з підтримкою стилуса у...

Експерти назвали кращі смартфони з підтримкою стилуса у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 10:06

Експерти назвали кращі смартфони з підтримкою стилуса у...

Пропонуємо до обговорення:
З розвитком мобільних технологій і появою великих сенсорних дисплеїв стилуси знову набули популярності.

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Експерти назвали кращі смартфони з підтримкою стилуса у 2026 році
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 10:06

Наверное долго и напряженно думали эти эксперты, ведь так много моделей смартфонов на рынке поддерживают стилус, и Samsung Galaxy S26 ultra, и Samsung Galaxy S25 ultra, и Samsung Galaxy S24 ultra, и даже и Samsung Galaxy S23 ultra, я даже не говорю про и Samsung Galaxy S22 ultra и и Samsung Galaxy S21 ultra.
asbakeev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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