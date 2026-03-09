З розвитком мобільних технологій і появою великих сенсорних дисплеїв стилуси знову набули популярності.
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Експерти назвали кращі смартфони з підтримкою стилуса у 2026 році
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:06
Експерти назвали кращі смартфони з підтримкою стилуса у...
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Експерти назвали кращі смартфони з підтримкою стилуса у 2026 році
Додано: Пон 22 чер, 2026 10:06
Наверное долго и напряженно думали эти эксперты, ведь так много моделей смартфонов на рынке поддерживают стилус, и Samsung Galaxy S26 ultra, и Samsung Galaxy S25 ultra, и Samsung Galaxy S24 ultra, и даже и Samsung Galaxy S23 ultra, я даже не говорю про и Samsung Galaxy S22 ultra и и Samsung Galaxy S21 ultra.
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