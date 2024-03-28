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Українці негативно оцінюють
перспективи відношення курсу...

Українці негативно оцінюють перспективи відношення курсу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:21

Українці негативно оцінюють перспективи відношення курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв українців у квітні 2024 року зріс на 0,6 пунктів та становить 77,6 п. Українці стали більше побоюватися інфляції та девальвації.

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Українці негативно оцінюють перспективи відношення курсу валют — дослідження Info Sapiens
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:21

Дорожче буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:02

R2


Всього 3% річної інфляції, а вони її “побоються”.
Страшні люди... Страшні. 🙄
Bobua
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Модератори: Ірина_, Модератор

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