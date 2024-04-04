Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» з метою збалансування збільшених витрат на обслуговування абонентів і надходжень ініціював зміни для низки тарифних планів.
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Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани
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Додано: Пон 20 тра, 2024 22:13
Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани
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Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:13
Все хорошо, если бы не наглая из ложь. Они повышали тарифы на 50 грн после блекаута. Контрактный безлим до войны был 225 грн. После блекаута подняли до 275 грн. А сейчас перевели на тариф за 350 грн с большим объемом и предложили как альтернативу тариф с меньшим объмом за 300! А не дешевле.
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