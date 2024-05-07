За останні пів року на вторинному ринку Києва вартість квадратного метра здорожчала майже на 5 тис. грн — із середніх 52 771 до 57 730 грн.
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У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат»
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:45
У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат»
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Дивися повний текст
У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат»
Додано: Нед 26 тра, 2024 20:46
У гривнях може й подорожчали, а в доларах впали і продовжують падіння, точніше піке, хоча деякі сегменти поки тримаються завдяки е-оселі
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