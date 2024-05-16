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Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 тра, 2024 18:20
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.
Дивися повний текст Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів подробиці підвищення акцизу
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R2
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:20
:D Население не пострадает!!! :D
Одного не могу понять - при чем тут директива Европейского Парламента и Совета? Нас уже приняли в Евросоюз? Я проспал это замечательное событие? Ну вот нет, что бы принять во внимание директиву арабских Эмиратов или еще какую где налоги поменьше... Нашли же директиву...
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Sam17a
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