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Зростання цін на паливо в
Україні — Гетманцев розповів...

Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:20

Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.

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Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів подробиці підвищення акцизу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:20

:D Население не пострадает!!! :D
Одного не могу понять - при чем тут директива Европейского Парламента и Совета? Нас уже приняли в Евросоюз? Я проспал это замечательное событие? Ну вот нет, что бы принять во внимание директиву арабских Эмиратов или еще какую где налоги поменьше... Нашли же директиву...
Sam17a
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Модератори: Ірина_, Модератор

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