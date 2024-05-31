Прохання підтримати петицію! ЗАХИСТ ПРАВ ІНВАЛІДІВ!

Захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану Змінити постанову №560 ст.23 абз.13 прибрати норму про постійний догляд за особами з інвалідністю 2 группи.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:30
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Захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану Змінити постанову №560 ст.23 абз.13 прибрати норму про постійний догляд за особами з інвалідністю 2 группи.
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