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Прохання підтримати петицію!
ЗАХИСТ ПРАВ ІНВАЛІДІВ!

Прохання підтримати петицію! ЗАХИСТ ПРАВ ІНВАЛІДІВ!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:30

Прохання підтримати петицію! ЗАХИСТ ПРАВ ІНВАЛІДІВ!

ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ПІДТРИМАТИ ПЕТИЦІЮ




Захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану Змінити постанову №560 ст.23 абз.13 прибрати норму про постійний догляд за особами з інвалідністю 2 группи.

https://petition.president.gov.ua/petition/226720
Олежан
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 01.12.20
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