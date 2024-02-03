RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Шахраї викрадають акаунти в
месенджерах: що треба знати

Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:28

Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати

Пропонуємо до обговорення:
Держспецзв’язку попереджує громадян України про кіберзлочинців, які використовують нову схему, щоб отримати доступ до акаунтів у месенджерах. Ось кілька рекомендацій, як убезпечити себе.

Дивися повний текст
Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:29

Шановні читачі, чи стикалися ви з такими ситуаціями? Можливо, знаєте інші приклади шахрайства?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6191
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев попередив українців: чому треба більше...
R2 » Сер 17 кві, 2024 19:32
5 1586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 09:34
Дюрі-бачі
Скільки років треба працювати, аби придбати власне...
R2 » Вів 20 лют, 2024 13:21
3 531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2024 14:14
BIGor
Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
R2 » Суб 03 лют, 2024 15:31
1 435
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 15:31
gretzky_vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.