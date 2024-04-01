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Чи потрібно проходити ВЛК
для оформлення броні:...

Чи потрібно проходити ВЛК для оформлення броні:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:15

Чи потрібно проходити ВЛК для оформлення броні:...

Пропонуємо до обговорення:
Для отримання броні за новими мобілізаційними правилами військово-лікарську комісію потрібно проходити всім. Особливо це стосується тих, хто оформлює бронювання вперше.

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Чи потрібно проходити ВЛК для оформлення броні: відповідь юриста
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:15

По 560 Постанові КМУ ст. 63 проходити ВЛК не потрібно, тим хто подає документи на відстрочку.
Не вводьте в оману людей.
babich_mas
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 08:24

  babich_mas написав:По 560 Постанові КМУ ст. 63 проходити ВЛК не потрібно, тим хто подає документи на відстрочку.
Не вводьте в оману людей.


Бронювання не потребує ВЛК
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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