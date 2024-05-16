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Гетманцев прокоментував зростання
середньої заробітної...

Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:10

Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В абсолютному розмірі вона досягла рівня 18 903 грн.

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Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної плати в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:10

Раніше витрачав 1700 за середній чек в Ашані, а тепер 2600. Радий за авіаційний транспорт, що таке підвищення. Тільки от літаків в небі не бачив давно. Може підвищення у військовій авіації?
mitchenko_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 08:50

Re: Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної..

А в долларах можно?
Че там и как там в долларах?
Скоро переплюнем довоенный уровень?
Черт поганый
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:35

  mitchenko_ua написав:Раніше витрачав 1700 за середній чек в Ашані, а тепер 2600. Радий за авіаційний транспорт, що таке підвищення. Тільки от літаків в небі не бачив давно. Може підвищення у військовій авіації?

Не знаю напевне, але, можливо...
Авіаційна транспортна компанія: 100 працівників здійснюють перевезення за кордоном, отримують по 200 тис. грн. і 100 працівників в Україні по 100 тис. грн.
Раніше середня зарплата була 150 тис. грн. (100*200+100*100)/200 , зараз 100 працівників в Україні звільнили, залишились 100 за кордоном. Середня зарплата тепер 200 тис. грн. 200*100/100.
Виходить, що справи/бізнес погіршився, а середня зарплата зросла, по суті, маніпуляція цифрами.
Це також одна із причин зростання
Hennady
 
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