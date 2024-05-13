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Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2024 20:58
великий простір для корупційних спекуляцій у бізнесі та хлопоманських інсинуацій у політиці
за основу треба було брати трудовий стаж, суму сплачених податків за курсом на дату сплату, та власні внески військовозобов'язаного, хоч навіть і з заощаджень
збереження квотного принципу рано чи пізно доб'є підприємство
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fox767676
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Додано: Сер 12 чер, 2024 21:07
Один 24, а інший 26 депутатів, а це доволі багато, подали законопроекти. Відкрив декілька фамілій, всі "Слуги народу". Тобто Президентська більшість точно за. Інші партії скоріше теж дадуть голоси, бо їм це опосередковано вигідно. Впевнений, що приймуть
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dr_bastm
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