RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Економічне бронювання від
мобілізації — Веніславський...

Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 20:58

Re: Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...

великий простір для корупційних спекуляцій у бізнесі та хлопоманських інсинуацій у політиці
за основу треба було брати трудовий стаж, суму сплачених податків за курсом на дату сплату, та власні внески військовозобов'язаного, хоч навіть і з заощаджень
збереження квотного принципу рано чи пізно доб'є підприємство
fox767676
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 21:07

Один 24, а інший 26 депутатів, а це доволі багато, подали законопроекти. Відкрив декілька фамілій, всі "Слуги народу". Тобто Президентська більшість точно за. Інші партії скоріше теж дадуть голоси, бо їм це опосередковано вигідно. Впевнений, що приймуть
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 05.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
R2 » Вів 04 чер, 2024 14:16
1 282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2024 14:16
revera_cam
Ухилення від мобілізації: як відбуватиметься процедура...
R2 » Пон 13 тра, 2024 08:16
1 551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2024 08:16
asdrud2016
Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації 1, 2
R2 » П'ят 12 кві, 2024 14:57
18 3931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2024 18:53
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.