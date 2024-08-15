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Вентиляція в будинку

Вентиляція в будинку
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 12:54

Вентиляція в будинку

Підкажіть будь ласка організації підприємства, які займаються монтажем та встановленням систем вентиляцій в будинку. Було б ідеально, щоб ця компанія була з міста Івано-Франківськ.
jorrydekater
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:38

Рекомендую звернутися до компанії "Івано-Франківськвентиляція" або "ЕкоВент". Вони спеціалізуються на монтажі систем вентиляції в Івано-Франківську. Також можна розглянути "Клімат Центр", яка має хороші відгуки від клієнтів.
Romayrenko
 
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