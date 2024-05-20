Finance.ua: Обмеження банківських переказів від НБУ: як...

Планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть становити 100 тис. грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку
Національний банк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами (так звані P2P-операції. – Ред.). Про це ЗМІ розповів голова НБУ Андрій Пишний. Finance.ua розбирався, які наслідки може мати таке рішення для економіки нашої країни.
Дивися повний текст Обмеження банківських переказів від НБУ: як це вплине на економіку