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Finance.ua: Обмеження банківських
переказів від НБУ: як...

Finance.ua: Обмеження банківських переказів від НБУ: як...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:29

Finance.ua: Обмеження банківських переказів від НБУ: як...

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть становити 100 тис. грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку
Національний банк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами (так звані P2P-операції. – Ред.). Про це ЗМІ розповів голова НБУ Андрій Пишний. Finance.ua розбирався, які наслідки може мати таке рішення для економіки нашої країни.

Дивися повний текст Обмеження банківських переказів від НБУ: як це вплине на економіку
D2
 
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