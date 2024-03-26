Група Yasno планує вкласти у відновлення електрогенерації майже 4 млрд грн власних коштів.
Дивися повний текст
Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26
Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
Додано: Вів 25 чер, 2024 08:36
Re: Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
Согласен, восстановить не получиться, да и смысл, как бы жестоко это не звучало. Не думаю, что будут что-то строить под землей (даже не знаю, возможно такое или нет теоретически). Нужно готовиться к тому, что электроэнергию будут подавать на несколько часов в сутки по графику. Выход только один - после войны пригласить инвесторов для восстановления генерации, создав благоприятные условия для инвестирования, но у нас это невозможно, менталитет таков, что нужно пилить и сидеть на откатах. Поэтому - выхода нет (с)
Додано: Вів 25 чер, 2024 08:45
Re: Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
[quote="Примат]..Не думаю, что будут что-то строить под землей (даже не знаю, возможно такое или нет теоретически)...[/quote]в Південій Кореї давно використовують
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:18
Re: Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
Наскільки я знаю - "ясно" планують будувати (встановлювати) міні електростанції. І вони вже по факту є і уже в Україні. Просто місцева влада не поспішає їх оформляти та встановлювати. Енергетику - не відновлять. Великі станції розбомблять повторно, після відновлення. Розподільчі станції (що б відрізати споживачів від ядерної генерації і імпорту) вже теж бомблять. Відновлювальні джерела (сонячні) взимку дадуть до 10% потужності. Вітряки - можуть навіть дати більше але в Україні їх небагато (великих). А взагалі - зараз навіть повернуто ПДВ на акумулятори та сонячні панелі. Тобто, крім проблем від москалів, ще і Україна створює перешкоди для розвитку міні енергетики. Ток що зима буде ще та... Без електрики будуть проблеми і з опаленням (потрібно теплоносій насосами ганять по трубам) і з водою. Хто з місцевої влади поставить міні електростанції - зможе забезпечити опалення хо ч частково. А так - раджу задуматись про опалення на твердому паливі... Зараз є такі міні каміни, з скляними дверцятами - і підсвічує і гріє і трубу можна в вікно вивести.... От тільки дрова дорого і на 10 поверх їх носить важко... З газом - таж проблема. Він то є але викачка його зі сховища, теж потребує електрики... та і розподільчі станції теж можуть розбомбить... Тому - готуватись потрібно наперед. Акумулятори, запасний варіант житла з опаленням на дровах, генератор...
|