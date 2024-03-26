Чи встигне Україна відновити енергосистему до...

Додано: Сер 26 чер, 2024 10:18

Наскільки я знаю - "ясно" планують будувати (встановлювати) міні електростанції. І вони вже по факту є і уже в Україні. Просто місцева влада не поспішає їх оформляти та встановлювати. Енергетику - не відновлять. Великі станції розбомблять повторно, після відновлення. Розподільчі станції (що б відрізати споживачів від ядерної генерації і імпорту) вже теж бомблять. Відновлювальні джерела (сонячні) взимку дадуть до 10% потужності. Вітряки - можуть навіть дати більше але в Україні їх небагато (великих). А взагалі - зараз навіть повернуто ПДВ на акумулятори та сонячні панелі. Тобто, крім проблем від москалів, ще і Україна створює перешкоди для розвитку міні енергетики. Ток що зима буде ще та... Без електрики будуть проблеми і з опаленням (потрібно теплоносій насосами ганять по трубам) і з водою. Хто з місцевої влади поставить міні електростанції - зможе забезпечити опалення хо ч частково. А так - раджу задуматись про опалення на твердому паливі... Зараз є такі міні каміни, з скляними дверцятами - і підсвічує і гріє і трубу можна в вікно вивести.... От тільки дрова дорого і на 10 поверх їх носить важко...З газом - таж проблема. Він то є але викачка його зі сховища, теж потребує електрики... та і розподільчі станції теж можуть розбомбить... Тому - готуватись потрібно наперед. Акумулятори, запасний варіант житла з опаленням на дровах, генератор...