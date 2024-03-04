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Депозитний штиль: чого чекати від гривневих вкладень на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2024 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Наступного тижня серед депозитних ставок не варто чекати на суттєві зміни. Проте банки не лише не згортають депозитні програми, а активно розвивають їх з акцентом на «довоєнні» періоди.
Дивися повний текст Депозитний штиль: чого чекати від гривневих вкладень на початку липня
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Додано: Чет 27 чер, 2024 15:40
Шановні читачі, а Ви яким депозитам відаєте перевагу - короткостроковим чи довгостроковим?
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Ірина_
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