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Finance.ua: Рекордне падіння в історії: що відбувається...
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Додано: Вів 02 лип, 2024 07:59
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За три дні акції компанії здешевшали на 19%
Американська технологічна компанія Nvidia – найбільший у світі виробник графічних процесорів та систем на чипі (SoC). Розробки компанії набули поширення в індустрії відеоігор, сфері професійної візуалізації, галузі високопродуктивних обчислень та автомобільній промисловості, де бортові комп'ютери Nvidia використовуються як основа для безпілотних автомобілів.
Дивися повний текст Рекордне падіння в історії: що відбувається з Nvidia
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Додано: Вів 02 лип, 2024 07:59
тей момент коли редакторам треба якісь писульки то починають натягувати сову на глобус :)
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