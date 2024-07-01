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Finance.ua: Рекордне падіння
в історії: що відбувається...

Finance.ua: Рекордне падіння в історії: що відбувається...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 07:59

Finance.ua: Рекордне падіння в історії: що відбувається...

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За три дні акції компанії здешевшали на 19%
Американська технологічна компанія Nvidia – найбільший у світі виробник графічних процесорів та систем на чипі (SoC). Розробки компанії набули поширення в індустрії відеоігор, сфері професійної візуалізації, галузі високопродуктивних обчислень та автомобільній промисловості, де бортові комп'ютери Nvidia використовуються як основа для безпілотних автомобілів.

Дивися повний текст Рекордне падіння в історії: що відбувається з Nvidia
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 07:59

тей момент коли редакторам треба якісь писульки то починають натягувати сову на глобус :)
root
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