30% ветеранів зараз не можуть знайти роботу попри те, що ринок праці потребує робочих кадрів.
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Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу
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Додано: Сер 03 лип, 2024 17:11
Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу
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Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу
Додано: Сер 03 лип, 2024 17:11
Статья должна была бы быть о ветеранах а вышло как всегда- как чинуше вытянуть и освоить как можно больше денег из бюджета с заведомо нулевым для ветерана результатом
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