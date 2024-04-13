У серпні відключень електроенергії стане менше, або ж вони будуть менш тривалими.
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Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
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Додано: Вів 16 лип, 2024 12:32
Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
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Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:32
Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі?
Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ?
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:39
Я сделал себе вентиляторы на аккумуляторах. Ем овощи и каши, в холодильнике только вода. Пока проблема только одна, как за 2-3 часа зарядить 12-15 аккумуляторов, которые за 18 часов без света успевают сесть.
Додано: Вів 16 лип, 2024 16:44
А разве 32-33 градуса, которые сейчас в квартире - это жара? Жена ещё и требует воду в бойлере дополнительно нагревать потому, что такой температуры вода ей в душе слишком холодная. Я более холодолюбив, но аклиматизироваться к текущей температуре пока получается. Вот если в квартире за 36 перевалит, тогда придётся на водный образ жизни переходить, но надеюсь, что в этом сезоне до такого не дойдёт.
С электроэнергией терпимо. Отключают обычно не более, чем на 6 часов и потом включают на 3, поэтому и холодильник более-менее держит и аккумы для освещения и компьютера более, чем достаточно времени зарядить. Хотя, чтобы пельмени в морозилке не слипались, желательно часа через 3-4 холодильник всё таки немного покормить. Еда обычная, сохраняется хорошо. Для бойлера и электрочайника дождаться очередного включения не очень напрягает, благо, я в совремеменную многоэтажку из хрущёвки перебираться не тороплюсь, пусть риэлторы и рассказывают, что там жить без газа и воды гораздо комфортнее.
Додано: Вів 16 лип, 2024 18:55
Re: Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години.
Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт.
Свинцеві і agm 12В 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає.
Додано: Вів 16 лип, 2024 19:09
Re: Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
Додано: Вів 16 лип, 2024 19:10
Не понял почему AGM выписан отдельно от свинца. Это какой-то не
Свинец при таком малом времени на заряд не фонтан. Нужно иметь запас по ёмкости на порядок. И тогда по стоимости становится кабы не больше лития. Разве что хочется заодно силовых тренировок в тяжёлом весе. А так LiFePO4 и к нему зарядки на 100 A нашё всё. В принципе, можно его полностью и за два часа заряжать, но он тогда сильно греется. Свои я током 0.4c предпочитаю заряжать. Если есть только два часа, тогда для такого режима нужно иметь запас ёмкости минимум в полтора раза. Это не много. Я держу запас раз в 8-10 (лень считать).
А типовой UPS и не должен быстро заряжать аккумы. Если мы про домашний сегмент, то в нём всё максимально компактно и удешевлено, лишь бы немного поработать на разряде, не успев за это время перегреться, и медленно зарядить потом опять же не перегреваясь.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 16 лип, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лип, 2024 19:13
Re: Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
Додано: Вів 16 лип, 2024 19:19
Я не понимаю. Я в душ сейчас в основном охлаждаться хожу потому, что личная акклиматизация не успевает за ежедневным подъёмом температуры в квартире. И она туда в основном не для того, чтобы волосы мыть. Ну может и холодно человеку в 33 градуса, что ж поделать. Скорее позавидовать
Додано: Вів 16 лип, 2024 19:24
Re: Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
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