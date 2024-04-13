Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
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lel написав:Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години. Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт. Свинцеві і agm 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає.
Не понял почему AGM выписан отдельно от свинца. Это какой-то не свинцово-кислотный AGM? Свинец при таком малом времени на заряд не фонтан. Нужно иметь запас по ёмкости на порядок. И тогда по стоимости становится кабы не больше лития. Разве что хочется заодно силовых тренировок в тяжёлом весе. А так LiFePO4 и к нему зарядки на 100 A нашё всё. В принципе, можно его полностью и за два часа заряжать, но он тогда сильно греется. Свои я током 0.4c предпочитаю заряжать. Если есть только два часа, тогда для такого режима нужно иметь запас ёмкости минимум в полтора раза. Это не много. Я держу запас раз в 8-10 (лень считать).
А типовой UPS и не должен быстро заряжать аккумы. Если мы про домашний сегмент, то в нём всё максимально компактно и удешевлено, лишь бы немного поработать на разряде, не успев за это время перегреться, и медленно зарядить потом опять же не перегреваясь.
Домашній сегмент. Agm- теж свинцеві. Розібрав домашній УПС і з офісу старі АКБ віддали. Використовую - один для роутера, інші на освітлення, в кожну кімнату по одному. Заряджаю, тим же Упсом , вивів провода. При зарядці автомобільною зарядкою 5А і напруга зарядки 14.6В гріється і пробки з АКБ вилітають. Освітлення по кімнатам майже стаціонарно закріплено, лед. лента і лампи 12В. 1. Купити більш ємні АКБ? (4 шт) по 50А.год.? І заряджати автомобільною? 2. Пришвидшити зарядку існуючих АКБ 7-9А?
lel написав:Домашній сегмент. Agm- теж свинцеві. Розібрав домашній УПС і з офісу старі АКБ віддали. Використовую - один для роутера, інші на освітлення, в кожну кімнату по одному. Заряджаю, тим же Упсом , вивів провода. При зарядці автомобільною зарядкою 5А і напруга зарядки 14.6В гріється і пробки з АКБ вилітають. Освітлення по кімнатам майже стаціонарно закріплено, лед. лента і лампи 12В. 1. Купити більш ємні АКБ? (4 шт) по 50А.год.? І заряджати автомобільною? 2. Пришвидшити зарядку існуючих АКБ 7-9А?
Ничего не понял. Что такое "АКБ 7-9А"? Это его максимальный паспортный ток заряда? Разряда? И самое главное: какая ёмкость-то нужна и мощность зарядки? То, что пробки вылетают, подсказывает, что нынешняя мощность для этих акков слишком велика. Так что или снижать мощность или переходить на более ёмкие. На какие именно переходить и чем заряжать - опять же всецело зависит какую мощность заряда они должны держать. Если устраивает заряжать мощностью в несчастные 73 Вт - можно и остаться на свинце, хотя я не уверен, что он будет дешевле LiFePO4 той же эффективной ёмкости. Как я уже говорил, для той же мощности зарядки ёмкости свинца нужно иметь минимум в 4 раза больше, чем лития.
Лично мне свинец давно не вариант. Когда-то имел в хозяйстве, но блин - 60 Ач при 12 В весило 30 кг. А сейчас у меня лития даже паспортной ёмкости в несколько раз больше. От свинца такой ёмкости у меня пол провалится.
Ірина_ написав:Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі? Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ?
Я сделал себе вентиляторы на аккумуляторах. Ем овощи и каши, в холодильнике только вода. Пока проблема только одна, как за 2-3 часа зарядить 12-15 аккумуляторов, которые за 18 часов без света успевают сесть.
Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години. Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт. Свинцеві і agm 12В 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає.
moveton написав:Ничего не понял. Что такое "АКБ 7-9А"? Это его максимальный паспортный ток заряда? Разряда? И самое главное: какая ёмкость-то нужна и мощность зарядки? То, что пробки вылетают, подсказывает, что нынешняя мощность для этих акков слишком велика. Так что или снижать мощность или переходить на более ёмкие. На какие именно переходить и чем заряжать - опять же всецело зависит какую мощность заряда они должны держать. Если устраивает заряжать мощностью в несчастные 73 Вт - можно и остаться на свинце, хотя я не уверен, что он будет дешевле LiFePO4 той же эффективной ёмкости. Как я уже говорил, для той же мощности зарядки ёмкости свинца нужно иметь минимум в 4 раза больше, чем лития.
Лично мне свинец давно не вариант. Когда-то имел в хозяйстве, но блин - 60 Ач при 12 В весило 30 кг. А сейчас у меня лития даже паспортной ёмкости в несколько раз больше. От свинца такой ёмкости у меня пол провалится.
Со всем согласен. Только где сейчас в Украине качественный LiFePO4 взять? Не разбалансирование бу ячейки с али, не ячейки боченки сомнительного происхождения. Тут человек писал про 65 ампер выхода со 100 амперного LiFePO4. Ну инвертор 15 ампер на себя взял, где ещё 20 ампер?.
UA написав:Со всем согласен. Только где сейчас в Украине качественный LiFePO4 взять? Не разбалансирование бу ячейки с али, не ячейки боченки сомнительного происхождения.
Не знаю. Наверное, то, что продаётся на OLX долларов по 400-500 за 1280 Втч приличное, но я такое не покупал. В 2022м на OLX купил один Volt. По моим прикидкам похож на честную ёмкость. Нужно было тогда послушаться намёка продавца и взять кучку. Но тогда я совсем не понимал в этой теме и 1280 Втч казалось дофига. Оно таки по сравнению с UPS и даже вышеупомянутым автомобильным много, но быстро захотелось побольше. А на второй раз мне впарили говнокитай с реальной ёмкостью в треть от номинала. Причём обидно даже не то, что он говно, а что я тогда спецом брал на OLX вместо Алиэкспресса потому, что было важно получить его быстро и продавцы втирали, что буквально за неделю всё будет. В итоге меня кормили завтраками несколько недель и с Али пришло бы ненамного дольше. В общем, на OLX я больше не беру, а как раз заказываю с Али. Пока доволен. Два Jsdsolar честной ёмкости (т.е. такой же, как у Volt). Третий оказался бракованным и показал только треть от паспортной. Диспут, быстрый возврат денег, как за бесплатно - отличный акк. Через месяцок с того же Али приедет GTK. Посмотрим, что за зверь. Если покупать в Украине - это религия, то ничем не помогу.
UA написав:Тут человек писал про 65 ампер выхода со 100 амперного LiFePO4. Ну инвертор 15 ампер на себя взял, где ещё 20 ампер?.
А как определить сколько должно быть-то? С тех акков, что я считаю хорошими, я на выходе инвертора вижу 75% от паспортной ёмкости. Сколько там пришло на вход инвертору мне измерить нечем. Может он и ест все 25%. После UPS на свинце, где с самыми понтовыми акками на выходе видишь 30% от номинала, и 75% это круто. Может в акках той же ёмкости за $500 вместо $230 будет на выходе энергии и будет на 10% выше (точно не больше). А может и не будет. Столько платить я не вижу смысла даже, если будет.
Ірина_ написав:У мене хоч EcoFlow швидко заряджає. Але ось охолодити проблематично. Ані ноут, ані станція не витримують спеки.
К сожалению не указано в ваттах что такое "быстро". И что такое "жара" тоже. На солнце сейчас и мирно стоящие автомобили вспыхивают (за сегодня только в одесских новостях пролетало про парочку), хоть они и железные. Если в тенёчке, т.е. на сейчас получается при температуре 33-35 Цельсия, то проблемы нет, если пользоваться техникой, где инженеры охлаждением озадачивались. У меня колхоз: отдельная зарядка, отдельный акк, отдельный инвертор и от него на компьютер в middle tower. Типовой заряд акка идёт на 570 Вт. Потом разряжается на 100 Вт на выходе инвертора (т.е. с акка скорее всего отдаётся где-то 125 Вт). Конечно, всё это в той или иной степени шумит карлсонами и теплее, чем воздух без них, но работает исправно не хуже, чем если бы воздух был на 10 градусов холоднее.
Не знаю что там понапихано в станцию, но подозреваю, что за счёт засовывания всего в одну коробку с охлаждением там гораздо хуже, чем если бы оно было более разбросано. Это если там вообще особо охлаждением озадачивались. Ноуты в этом плане органически проблемные: ну не получится у плотно забитой мелкой коробочки быть хорошо вентилируемой. Если прям нужен именно ноут, то или пользоваться игровыми моделями, где по-идее должен быть теплоотвод поприличнее или идти по пути его старших серверных братьев: тем или иным способом обеспечивать ноуту прохладное место. Я этого мазохизма не понимаю, поэтому у меня и "станция" россыпью и компьютер в корпусе с хорошей продуваемостью..
vitaliiangel написав:Так же запитываю вентиляторы сделанные из 12в моторчиков, 3 банки 18650 последовательно хватает на 4-5 часов работы.
Дивно, звичайний 15см Noctua, бере з павербанку (xstar на 2*5000мА 21700) через dс-dс 5,5В*0,1А, вистачає на 6+ годин, далі поки не треба. Пауербанк встагає зарядитись повністю через протокол швидкої зарядки 12,2В * 1,5А
vitaliiangel написав:Есть ещё лучше решение на контролере ip5389