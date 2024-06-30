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В Україні в червні суттєво
впала кількість реєстрацій...

В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:21

В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій...

Пропонуємо до обговорення:
За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій ФОПів (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:21

Увеличение количество ФОПов, и особенно, смещение гендерной составляющей в пользу женского пола, говорит о переоформлении бизнеса с мужчин на их жен, в свете возможного уголовного преследования и наложений взысканий на имущество и доходы, по причине уклонения от мобилизации. такое себе народное хеджирование рисков....
gento44
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