За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій ФОПів (інфографіка)
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Додано: Вів 16 лип, 2024 16:21
В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій...
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Дивися повний текст
В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій ФОПів (інфографіка)
Додано: Вів 16 лип, 2024 16:21
Увеличение количество ФОПов, и особенно, смещение гендерной составляющей в пользу женского пола, говорит о переоформлении бизнеса с мужчин на их жен, в свете возможного уголовного преследования и наложений взысканий на имущество и доходы, по причине уклонения от мобилизации. такое себе народное хеджирование рисков....
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