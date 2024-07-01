Finance.ua: Що буде з тими, хто не оновив дані: штрафи,...

Додано: Сер 17 лип, 2024 01:54

Предлагаю принудительно мобилизировать всех в свое время учившихся за наш счет офицеров и молодых пенсионеров-силовиков, которые не хотят воевать, к примеру, они, учившиеся воевать и между прочим, учившиеся за счет наших налогов, теперь на форуме финанс уа втроем доказывают, что они не должны воевать, дошли уже до того, что сравнивают себя с женщинами, стариками и инвалидами, и говорят, что пойдут, только если их хорошо попросят и предложат служить по конкретной давно не существующей специальности, а 45-летние пенсионеры МВД, вообще, не хотят становиться на учет, читал, что погранцы-пенсионеры поуезжали заграницу и их спокойно повыпускали. А в то же время, слышал уже не одну историю, как, к примеру, полуслепых людей со зрением минус 7 мобилизируют на войну, пишут пригодность после перекомиссии и отправляют на фронт помощником гранатометчика - недавно по суспильному радио даже рассказывали. По-моему, подход надо менять, в первую очередь, должны идти полностью здоровые, служившие и дававшие присягу, а потом остальные, иначе может быть деморализация и беда, без военных, которые этому учились всю жизнь, будет очень трудно.