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Finance.ua: Що буде з тими, хто не оновив дані: штрафи,...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:53
Пропонуємо до обговорення:
Цей день настав. Сьогодні 16 липня
Саме 16 липня спливає термін, у який громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мали оновити свої облікові дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Finance.ua спробував розібратися, про які саме наслідки йдеться для тих, хто цього не зробив та кого загалом вони стосуються і як реалізовуватимуться? Та чи взагалі настануть вони на практиці?
Дивися повний текст Що буде з тими, хто не оновив дані: штрафи, блокування рахунків, арешти майна?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:54
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.
По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:54
В Украине полмиллиона выпускников военных училищ (пока промолчу про тех, кто при ВУЗах на военных кафедрах получил офицерские звания), миллионы отслуживших срочную службу. А главное — более миллиона силовиков (полиция, следователи разных ведомств, прокуратура, фискалы, пенитенциары), которые ежегодно проходили медосмотры, научены обращаться с оружием, получали высокие зарплаты и все (!) они давали присягу народу Украины. Любой из перечисленных несравнимо полезнее на фронте, чем таксист, токарь, сантехник, айтишник или сельский механизатор или кто-то со зрением минус 7, которых сейчас обязали явиться. Треть населения страны выехало за пределы и уже не требует для себя внимания части силовиков. Как раз треть силовиков покроет дефицит кадров на фронте. А если отправить туда половину перечисленных, то война закончится раньше, чем мы все думаем. И вдогонку ещё можно вспомнить 150 тыс военных пенсионеров, не достигших возраста 60 лет, которые сидят дома, получают приличную пенсию и не желают воевать.
А если еще декриминализировать архаические крышевательные статьи вроде сводничества, сутенерства, проституции, порнографии, наркомании (в цивилизованной стране это все должно быть личное дело каждого), то это разгрузит полицию еще вдвое.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:54
Предлагаю принудительно мобилизировать всех в свое время учившихся за наш счет офицеров и молодых пенсионеров-силовиков, которые не хотят воевать, к примеру, они, учившиеся воевать и между прочим, учившиеся за счет наших налогов, теперь на форуме финанс уа втроем доказывают, что они не должны воевать, дошли уже до того, что сравнивают себя с женщинами, стариками и инвалидами, и говорят, что пойдут, только если их хорошо попросят и предложат служить по конкретной давно не существующей специальности, а 45-летние пенсионеры МВД, вообще, не хотят становиться на учет, читал, что погранцы-пенсионеры поуезжали заграницу и их спокойно повыпускали. А в то же время, слышал уже не одну историю, как, к примеру, полуслепых людей со зрением минус 7 мобилизируют на войну, пишут пригодность после перекомиссии и отправляют на фронт помощником гранатометчика - недавно по суспильному радио даже рассказывали. По-моему, подход надо менять, в первую очередь, должны идти полностью здоровые, служившие и дававшие присягу, а потом остальные, иначе может быть деморализация и беда, без военных, которые этому учились всю жизнь, будет очень трудно.
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