Finance.ua: Що буде з тими, хто не оновив дані: штрафи,...

Додано: Чет 18 лип, 2024 21:39

так и непонятно где отслеживать штрафы от тцкунов до того как они попали в исполнительную службу на прымусове стягнення.... вроде как тцк должны належним чином повідомити про накладення штрафу, висилаючи відповідну постанову - ну так они будут в один конверт укрпочтой ложить эту бумажку про штраф и новую повестку )): ну а то, что "индеец" отказывается принимать такое письмо или не получил вовсе, "шерифа не волнует".дальше. даётся ли какой-то срок (вроде семь дней) на "добровольную" оплату штрафа, когда он уже через 15 дней(+) попал к исполнителям ? Сумма штрафа точно удваивается ?Говорите "оскаржувати штраф" : ну я могу только представить как завалят суды этими исками, которые будут рассматриваться месяцами или годами. И тут тоже вопрос, если нарушителем инициирована процедура оскарження штрафу через суд (или обращением в само тцк), то "квитанция" к оплате штрафа приостанавливается или нет на время до момента подтверждения или отмены штрафа судом ?Или нужно все-равно оплатить, а потом в случае отмены штрафа держава поверне (когда-нибудь) деньги.В общем нифига не понятно пока что. такое впечатление, что с этими обновлениями до 16 числа, тцкуны заполучили готовую базу добровольцевПс. и ещё такой вопрос.при обновлении данных через цнапы у сотрудников была возможность редактивать поле фамилии, имени, отчества ? Или они действительно таки имели возможность заполнять только телефон, адрес и е-почту, а все остальное (ФИО, и прочее) бралось из других мест ? Почему спрашиваю: где-то кто-то при обновлении ошибся в написании фамилии (перепутал одну букву укр "и" и "і"), но цидула с qr-кодом смерти сформировалась, правда на следующий день из-за перегруза их чудо-системы.Вот и не могу понять, это цнаповцы ошиблись или оно где-то по системе давно заселилась ошибка.При этом в самом военном билете всё верно написано в поле ФИО.