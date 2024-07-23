ДН Академії

22 липня Академія Мінфін святкує День народження. Відзначать його корисною справою — відкриттям збору на потреби 44 ОМБр.
Кожен охочий може долучитися. З вас донат від 200 грн, для вас — святкові подарунки. Переможців визначать за допомогою рандомайзера. Їхні імена опублікують на сайті Мінфін 26 липня.
Академія розігрує безплатне навчання, квитки на конференцію «Жити на відсотки», промокод для вкладників у програмі «Бонус до депозиту» та унікальні лоти-артефакти з поля бою.
Долучайтесь до збору та вигравайте!