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Інвестування в ETF-фонди

Інвестування в ETF-фонди
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:25

Інвестування в ETF-фонди

Шукаєте варіант інвестування, з яким можна заробляти пасивно й не витрачати десятки годин на аналітику?

Розгляньте інвестування в ETF-фонди

Вони можуть приносити стабільний дохід до 15% річних у вигляді дивідендів без активного залучення. Усі операції виконують провайдери ETFs.

Хочете розібратись, як працює цей інструмент?

👨‍💻 Реєструйтесь на онлайн-марафон від Академії Мінфін. За 8 днів ви досконало опануєте стратегії інвестування у ETFs фонди і зможете впевнено розпочати.

Не гайте часу — дізнайтесь, як ефективно інвестувати навіть невеликі суми та поступово збільшувати свій капітал
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:14

Ірина_ вже зареєструвалася, чекаю)) :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:18

Якщо ви тільки починаєте свій шлях у ролі інвестора, придивіться до ETF-фондів.
Що це за інструмент, у чому його переваги та як зробити перші кроки з мінімальними витратами?

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Цей марафон буде корисний:
▶️ початківцям, які наважуються інвестувати й обирають інструменти
▶️ підприємцям, які мають певний капітал і хочуть його примножити
▶️ власникам бізнесу та ІТ-спеціалістам, які хочуть мати джерело пасивного доходу

Інвестування в ETF захистить ваші заощадження від інфляції, зберігаючи та примножуючи їхню вартість.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:38

ETF-фонди — один з найпопулярніших інструментів в інвестуванні серед початківців.

Усе тому, що тут є можливість вкладати кошти одразу в широкий ринок, мінімізуючи ризики. До того ж поріг інвестицій значно менший, аніж в інших інструментів.

Хочете випробувати цей інструмент? Реєструйтесь на онлайн-марафон від Академії Мінфін

Усього за 8 днів ви дізнаєтесь, як працюють ETF-фонди, які типи біржових фондів існують, їхні плюси та мінуси, скільки можна заробити на таких інвестиціях.

🔥 Марафон допоможе розібратися в усіх нюансах інвестування в ETF й побудувати стабільний фінансовий фундамент для вашого майбутнього.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:29

Шукаєте варіант для старту в інвестуванні з невеликим порогом входу? Дізнайтесь більше про ETF-фонди.

Ось їх основні переваги:

🔶 На відміну від інших видів інвестицій, ETF дають змогу розпочати з невеликих сум, що робить їх доступними й цікавими для багатьох.
🔶 Для початківців вони є хорошою альтернативою акціям на фондовому ринку.
🔶 Історична дохідність ETF-фондів може складати у середньому до 15% річних у валюті.

Дізнайтесь як цей фінансовий інструмент можна використати для інвестування та диверсифікації портфеля.

👉Реєструйтесь на 8-денний онлайн-марафон від Академії Мінфін

Спікери: Пилип Олійник — професійний інвестор, має досвід трейдингу та інвестування з 2015 року, його спеціалізація фондовий ринок. Михайло Серюга — експерт Академії Мінфін у галузі фінграмотності, інвестицій у фондовий ринок та ринок криптовалюти.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:19

в ПІФах ще зберігся закондавчо стоп-лосс , коли їх примусово викупають після % падіння ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:25

  fox767676 написав:в ПІФах ще зберігся закондавчо стоп-лосс , коли їх примусово викупають після % падіння ?


Добрий день, шановний користувач!

За уточненою у колег інформацією, на 2024 рік в законодавстві України не було передбачено механізму примусового викупу часток ПІФів у разі падіння їх вартості на певний відсоток.

Хоча компанії з управління активами (КУА) можуть приймати рішення про викуп паїв відповідно до своїх внутрішніх правил. Зокрема, якщо вартість чистих активів фонду знижується, наприклад, на 20% або більше за підсумками звітного періоду, то управляюча компанія може ухвалити рішення про примусовий викуп паїв інвесторів.
Це своєрідний механізм для захисту інвесторів від великих втрат. Проте важливо звертати увагу на конкретні умови кожного фонду, оскільки правила можуть відрізнятися.

Якщо у вас є питання щодо курсів Академії Мінфін, то пишіть, будь ласка,
в чат відділу турботи Академії
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:34

Шукаєте інструмент для старту в інвестиціях?

Розгляньте ETF-фонди. Вони дозволяють почати з мінімальних сум, що робить цей інструмент інвестицій доступним для кожного.

З ETFs ви інвестуєте в широкий спектр активів. Це дає змогу диверсифікувати ризики, зменшуючи вплив однієї невдачі на весь ваш портфель.

👨‍💻 Дізнайтеся, як почати з мінімальних вкладень і перетворити їх на стабільне джерело доходу — реєструйтесь на марафон «Інвестування в ETF-фонди» від Академії Мінфін. За 6 насичених днів навчання ви:

💸 зрозумієте, як ETFs поєднують в собі характеристики акцій та інвестфондів;
💸 навчитеся обирати правильні стратегії та впевнено інвестувати в ETFs;
💸 розберете кроки та етапи придбання ETFs через торговельний термінал, засвоїте практичні аспекти проведення транзакцій.

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Час діяти! Ви будете вражені тим, як можуть працювати гроші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 08:28

Не розглядаєте ETFs, бо не розумієте, як вони працюють?

Багато хто остерігається нових інструментів, вважаючи їх складними та ризикованими. Та лякає зазвичай невідомість. Варто розібратись, і ви зрозумієте, що насправді ETF-фонди — якраз той інструмент, що дає можливість диверсифікувати ризики.

💼 Фонд розподіляє кошти інвестора між різними активами. Тобто, по суті, ви інвестуєте в широкий ринок. Це дозволяє зберегти й примножити ваші кошти навіть у турбулентні часи.

Запрошуємо розібратися в усіх тонкощах інвестування в ETFs на онлайн-марафоні від Академії Мінфін. За 8 днів і 6 занять ви:

🔻зрозумієте, як ETFs поєднують в собі характеристики акцій та інвестиційних фондів;
🔻навчитеся обирати правильні стратегії та впевнено інвестувати в ETFs;
🔻розберете кроки та етапи придбання ETFs через торговельний термінал, засвоїте практичні аспекти проведення транзакцій.

🎁 Лише до 7 жовтня купуйте доступ до курсу зі знижкою -20%. Скористайтесь промокодом INVEST20!

Опанувати цей крутий інструмент онлайн, усього за 6 днів і будьте спокійними за свої гроші
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