Інвестування в ETF-фонди

Цей марафон буде корисний: ▶️ початківцям, які наважуються інвестувати й обирають інструменти ▶️ підприємцям, які мають певний капітал і хочуть його примножити ▶️ власникам бізнесу та ІТ-спеціалістам, які хочуть мати джерело пасивного доходу
Інвестування в ETF захистить ваші заощадження від інфляції, зберігаючи та примножуючи їхню вартість.
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Ось їх основні переваги:
🔶 На відміну від інших видів інвестицій, ETF дають змогу розпочати з невеликих сум, що робить їх доступними й цікавими для багатьох. 🔶 Для початківців вони є хорошою альтернативою акціям на фондовому ринку. 🔶 Історична дохідність ETF-фондів може складати у середньому до 15% річних у валюті.
Дізнайтесь як цей фінансовий інструмент можна використати для інвестування та диверсифікації портфеля.
Спікери: Пилип Олійник — професійний інвестор, має досвід трейдингу та інвестування з 2015 року, його спеціалізація фондовий ринок. Михайло Серюга — експерт Академії Мінфін у галузі фінграмотності, інвестицій у фондовий ринок та ринок криптовалюти.
fox767676 написав:в ПІФах ще зберігся закондавчо стоп-лосс , коли їх примусово викупають після % падіння ?
Добрий день, шановний користувач!
За уточненою у колег інформацією, на 2024 рік в законодавстві України не було передбачено механізму примусового викупу часток ПІФів у разі падіння їх вартості на певний відсоток.
Хоча компанії з управління активами (КУА) можуть приймати рішення про викуп паїв відповідно до своїх внутрішніх правил. Зокрема, якщо вартість чистих активів фонду знижується, наприклад, на 20% або більше за підсумками звітного періоду, то управляюча компанія може ухвалити рішення про примусовий викуп паїв інвесторів. Це своєрідний механізм для захисту інвесторів від великих втрат. Проте важливо звертати увагу на конкретні умови кожного фонду, оскільки правила можуть відрізнятися.
Розгляньте ETF-фонди. Вони дозволяють почати з мінімальних сум, що робить цей інструмент інвестицій доступним для кожного.
З ETFs ви інвестуєте в широкий спектр активів. Це дає змогу диверсифікувати ризики, зменшуючи вплив однієї невдачі на весь ваш портфель.
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Не розглядаєте ETFs, бо не розумієте, як вони працюють?
Багато хто остерігається нових інструментів, вважаючи їх складними та ризикованими. Та лякає зазвичай невідомість. Варто розібратись, і ви зрозумієте, що насправді ETF-фонди — якраз той інструмент, що дає можливість диверсифікувати ризики.
💼 Фонд розподіляє кошти інвестора між різними активами. Тобто, по суті, ви інвестуєте в широкий ринок. Це дозволяє зберегти й примножити ваші кошти навіть у турбулентні часи.
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🔻зрозумієте, як ETFs поєднують в собі характеристики акцій та інвестиційних фондів; 🔻навчитеся обирати правильні стратегії та впевнено інвестувати в ETFs; 🔻розберете кроки та етапи придбання ETFs через торговельний термінал, засвоїте практичні аспекти проведення транзакцій.
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