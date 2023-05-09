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Інвестування в ETFs

Інвестування в ETFs
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:53

Інвестування в ETFs

Досліджуй тему ETFs та вигравай квиток на головну інвестподію року

Одна з ключових тем цьогорічного Invest Talk Summit — інвестування в ETFs-фонди.

📈 Цей перспективний інструмент може приносити інвестору до 15% річних у валюті.

На саміті ви почуєте експертний розбір ETFs-фондів: які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.

А якщо хочете глибше зануритися в тему ETFs — пройдіть марафон від Академії Мінфін

📌 Про марафон «Інвестування в ETFs»

Програму розробили професійні інвестори Пилип Олійник та Михайло Серюга. За 6 онлайн-занять спікери допоможуть детально розібратись у таких темах:

▶️ Різновиди ETFs та їх можливості
▶️ Шість переваг, обмеження та стратегії інвестування в ETFs
▶️ Створення інвестиційного портфеля з ETFs
▶️ Реєстрація у брокера та купівля ETFs: налаштування терміналу, приклад купівлі
Зображення

❗️ СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ від Академії Мінфін ⤵️

З 12 по 20 травня купуйте марафон «Інвестування в ETFs» та автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit!

Розіграш відбудеться 21 травня в Академії Мінфін.

🎉Поспішайте отримати вдвічі більше корисних знань за вигідною ціною
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 10:11

Одразу дві круті можливості, щоб розібратись в ETFs

ETFs-фонди — один з варіантів впевнено й успішно стартувати в інвестиціях. Бо інструмент має щонайменше 6 переваг:

✅ доступність — можна почати з невеликих сум;
✅ зручність — купуєш і продаєш через брокера або платформу;
✅ гнучкість — підходять і для короткострокових, і для довгострокових цілей;
✅ низькі витрати — менші комісії порівняно з активним інвестуванням;
✅ диверсифікація — доступ до акцій і секторів світової економіки;
✅ різноманітність — інвестиції в індекси чи сектори замість окремих компаній;

А головна їхня перевага — це історична дохідність до 15% річних у валюті.

Детально розібратися в цьому інструменті допоможе марафон «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.

Це 6 занять, протягом яких спікери — досвідчені інвестори Пилип Олійник та Михайло Серюга — розкладуть все по поличках, від теорії до конкретних кроків.

Зображення

⚡️ І ще одна крута можливість ⤵️

Купуйте марафон «Інвестування в ETFs» — і автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit

⚡️ Тільки з 12 по 20 травня в Академії Мінфін ⤵️

До речі, тема ETFs стане однією з ключових на цьогорічному саміті. Ви дізнаєтесь, які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.

⏰ Розіграш квитків проведемо 21 травня. А саміт відбудеться вже 24 травня.

Скористайтесь пропозицією та отримайте вдвічі більше знань за одну ціну!

Придбати курс можна за посиланням
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:56

Давно збирались розібратись в ETFs?

Давно збирались розібратись в ETFs? Зараз ідеальний момент 💰

Інвестиції під 15% річних у валюті — це реально! ETFs-фонди відкривають таку можливість тим, хто готовий вникнути й розібратись, як працює цей інструмент.

Повний розбір з покроковими інструкціями від спікерів ви можете отримати на марафоні «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.

За 6 занять досвідчені спікери — Пилип Олійник та Михайло Серюга — допоможуть опанувати цей інструмент навіть з нуля. Ви дізнаєтесь про таке:

▶️ Різновиди ETFs та їх можливості
▶️ Шість переваг, обмеження та стратегії інвестування в ETFs
▶️ Створення інвестиційного портфеля з ETFs
▶️ Реєстрація у брокера та купівля ETFs: налаштування терміналу, приклад купівлі

Зображення

🔗ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

⚡️ А тільки тиждень, з 12 по 20 травня, Академія дарує УНІКАЛЬНИЙ БОНУС за купівлю марафону.
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