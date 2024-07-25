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Finance.ua: Які соціальні
виплати доступні в Україні

Finance.ua: Які соціальні виплати доступні в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:18

Finance.ua: Які соціальні виплати доступні в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Та чи ви у списку тих, хто на них може претендувати?
В Україні існує багато видів соціальних виплат, які призначені для надання допомоги різним категоріям громадян. Наприклад, дітям-сиротам, людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам тощо. Про доступні соціальні виплати, їхній розмір, та про те, хто може отримувати такі виплати – читайте в цій статті від Finance.ua.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:19

дякую) якраз шукала інформацію)
Nataliee
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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