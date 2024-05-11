Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК:...

dasarymarenko15 написав:
До народу ставляться як до бидла, система взагалі не направлена на комфорт і взаємодопомогу
Ну дык, вы только поняли , что к народу относятся как к быдлу и мясу ))
обычные пешки в политических играх;
тысячами меньше останется в полях, тысячами больше - какая на)( разница ))
Даже свой хваленный додаток резус- с системой оберег не удосужились нормально сделать. Пришел в цнап утром 15-го, а цидулу с кодом смерти удалось распечатать только на следующий день.
Еще хотят, чтоб все безоговорочно "виконували свій обов'язок перед державою". Дуже цікаво коли держава врешті-решт почне нормально виконувати свої обов'язки, але то вже таке, - питання з зірочкою.