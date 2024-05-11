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Чому неможливо записатись в
електронну чергу в ТЦК:...

Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:40

Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК:...

Пропонуємо до обговорення:
Україні багато військовозобов’язаних стикається з проблемою, коли неможливо записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це пов’язано з декількома факторами.

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Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК: основні причини
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:41

Уже в десятый раз пытаемся записаться в тцк и ноль. Мест нет. Пытаемся с разных телефонов и ничего. Что делат? Документы тцк забрало еще в мае и до сих пор не можем их забрать. Наше тцк работает ограничено три дня в неделю и до 16, в день принимает только до 20 чел по электронной очереди и что делать теперь. Записаться не реально вообще.
koptilnata
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:50

У мене та сама проблема і вже не знаю що робити і куди звертатись. Після 16 липня ситуація з записом стала ще більш паскудною ніж була до цього. Я сходила в свій тцк і пояснила, що записатись нереально. На що мені дали дуже "цінну" пораду "намагайтесь записатись, ми тут ні чим не допоможемо" 🤡 До народу ставляться як до бидла, система взагалі не направлена на комфорт і взаємодопомогу
dasarymarenko15
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 01:06

Re: Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК:...

  dasarymarenko15 написав:До народу ставляться як до бидла, система взагалі не направлена на комфорт і взаємодопомогу


Ну дык, вы только поняли , что к народу относятся как к быдлу и мясу ))
обычные пешки в политических играх;
тысячами меньше останется в полях, тысячами больше - какая на)( разница ))

Даже свой хваленный додаток резус- с системой оберег не удосужились нормально сделать. Пришел в цнап утром 15-го, а цидулу с кодом смерти удалось распечатать только на следующий день. :D

Еще хотят, чтоб все безоговорочно "виконували свій обов'язок перед державою". Дуже цікаво коли держава врешті-решт почне нормально виконувати свої обов'язки, але то вже таке, - питання з зірочкою.
a77
 
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