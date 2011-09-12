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Вилучення з обігу купюр 500 євро
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:06
Таке питання. З 2000 року в Європі з обігу вилучаються купюри по 500 євро, але вони дійсні для розрахунків. Як з цим в нашій країні? Чи варто розміняти їх на дрібніші купюри? Та як це зробити?
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uarkiev
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П'ят 12 кві, 2019 03:52
Brick