RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вилучення з обігу
купюр 500 євро

Вилучення з обігу купюр 500 євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:06

Вилучення з обігу купюр 500 євро

Таке питання. З 2000 року в Європі з обігу вилучаються купюри по 500 євро, але вони дійсні для розрахунків. Як з цим в нашій країні? Чи варто розміняти їх на дрібніші купюри? Та як це зробити?
uarkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
СВDС: паперовим доларам і євро кінець?
Yuri_61 » Чет 20 лип, 2023 19:55
4 7443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лип, 2023 07:58
nekefer
Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ? 1 ... 11, 12, 13
lov2108 » Пон 12 вер, 2011 11:17
120 174671
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 16:08
mest_net
Купюра 500 євро. Що з нею буде? 1, 2
Bobua » Пон 21 бер, 2016 16:30
13 30062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 03:52
Brick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1798)
26.07.2024 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.