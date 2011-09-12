|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:06
Вилучення з обігу купюр 500 євро
Таке питання. З 2000 року в Європі з обігу вилучаються купюри по 500 євро, але вони дійсні для розрахунків. Як з цим в нашій країні? Чи варто розміняти їх на дрібніші купюри? Та як це зробити?
Додано: Пон 29 лип, 2024 13:15
Доброго дня, шановний користувач.
Раніше в прес-службі НБУ повідомляли, що українські банки будуть обмінювати купюру, поки вона буде перебувати в обігу. Спробуйте звернутися будь-якого державного банку (Приват, Ощад).
Ще рекомендую для інформації -
З повагою, Ірина
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|