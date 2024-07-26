Finance.ua Страхування
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:54
Розіграш
Шановні форумчани!
Finance.ua Страхування
розігрує серед підписників свого каналу 5 сертифікатів від WOG на пальне номіналом 1000 гривень!
Для участі в розіграші підписуйтесь на канал і тисніть на кнопку «Хочу пальне» під цим постом
|