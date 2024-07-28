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Фінансовий трамплін

Фінансовий трамплін
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:22

Фінансовий трамплін

Шановні форумчани! 🖐

Переймаєтесь, що зростання цін і підвищення податків змусить вас витрачати заощадження?

Саме час навчитися грамотно управляти своїм капіталом — передусім скласти чіткий фінансовий план на 1-3 роки. Як і для чого це робити — дізнайтесь на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.

📝 Для чого потрібен фінплан?

З ним ви зможете чітко визначити короткострокові та довгострокові фінансові цілі, контролювати свої витрати, визначати пріоритети та уникати непотрібних витрат.

💼 У межах курсу ви також детально дізнаєтесь про всі доступні види інвестування: який поріг входу, як інвестувати безпечно, із чого почати. Завдяки інвестиціям ваші заощадження зможуть працювати, а ви будете захищені від будь-якої кризи.

Зробіть крок до фінансової впевненості вже зараз

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Ірина_
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