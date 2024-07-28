Інвестиційний трамплін

Раді сповістити про новий курс на платформі Академії Мінфін. Він для тих, хто хоче стартувати в інвестиціях, але поки що відчуває брак знань та впевненості.
Авторка курсу Аліна Шух — фінансова радниця, досвідчена інвесторка, COO в Smart Family Office — розкаже, із чого почати, у деталях розгляне найпопулярніші інвестиційні інструменти й методи управління ризиками, допоможе створити індивідуальний інвестиційний план.
📚 Як відбувається навчання?
Курс містить 15 насичених відео в записі по 15-20 хв. та домашні завдання. Тож ви легко зможете поєднувати навчання з основною зайнятістю.
➡️