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У Нацбанку спрогнозували,
коли в Україні підвищаться...

У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:53

У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України прогнозує незмінність окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року.

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У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться тарифи на комунальні послуги
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:54

З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт·год. За умови середнього споживання електроенергії у 170 кВт·год платіжка за електроенергію становить 285 гривень;
Автор, раніше вивчи матчасть, а потім публікуй.
Правильно: За середнього щомісячного споживання в обсязі 170 кВт/год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень,
mykolayakob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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