Національний банк України прогнозує незмінність окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року.
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У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться тарифи на комунальні послуги
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:53
У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться...
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Дивися повний текст
У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться тарифи на комунальні послуги
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:54
З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт·год. За умови середнього споживання електроенергії у 170 кВт·год платіжка за електроенергію становить 285 гривень;
Автор, раніше вивчи матчасть, а потім публікуй.
Правильно: За середнього щомісячного споживання в обсязі 170 кВт/год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень,
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