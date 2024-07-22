Наразі ринкова ціна на газ для населення України становить 7,96 грн за куб. м., при тому, що реальна ринкова ціна становить 15 грн за куб. м.
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Українцям назвали реальну ринкову ціну на газ
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Додано: Сер 07 сер, 2024 14:59
Українцям назвали реальну ринкову ціну на газ
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Дивися повний текст
Українцям назвали реальну ринкову ціну на газ
Додано: Сер 07 сер, 2024 14:59
показали бы лучше математику ценообразования вместо нарисованной цифры.
у нас, вроде бы, пока недра принадлежат народу по конституции.
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