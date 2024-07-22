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Українцям назвали реальну
ринкову ціну на газ

Українцям назвали реальну ринкову ціну на газ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:59

Українцям назвали реальну ринкову ціну на газ

Пропонуємо до обговорення:
Наразі ринкова ціна на газ для населення України становить 7,96 грн за куб. м., при тому, що реальна ринкова ціна становить 15 грн за куб. м.

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Українцям назвали реальну ринкову ціну на газ
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:59

показали бы лучше математику ценообразования вместо нарисованной цифры.

у нас, вроде бы, пока недра принадлежат народу по конституции.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:28

"..... Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє у світі".При цьому монополія нікуди не ділася і регулювання в ручному режимі теж.Оце так-ринок...Балабол!!!Якщо вони покажуть,"математику ценообразования",це буде постріл собі в ногу(або в лоба).
chumakcm1430
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