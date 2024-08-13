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NovaPay

NovaPay
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:16

NovaPay

NovaPay став першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Водночас NovaPay першим на ринку запровадив можливість купити власні цінні папери через свій мобільний застосунок.
У грудні 2023 року NovaPay першим серед небанківських фінансових установ презентував мобільний застосунок, у якому доступні усі звичні операції з грошима, а також 20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки та комісії з післяплати Нової пошти.
Ірина_
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