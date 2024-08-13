NovaPay став першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Водночас NovaPay першим на ринку запровадив можливість купити власні цінні папери через свій мобільний застосунок.
У грудні 2023 року NovaPay першим серед небанківських фінансових установ презентував мобільний застосунок, у якому доступні усі звичні операції з грошима, а також 20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки та комісії з післяплати Нової пошти.