Чёрт меня дёрнул поддержать отечественного почтового поставщика услуг
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів. Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Це просто:
👉Отримай у додатку Дія довідки ОК-5 або ОК-7.
👉Перейди з додатка NovaPay до онлайн-підтримки та відправ нам документи.
👉Після перевірки документів ліміт на купівлю облігацій у твоєму мобільному додатку збільшиться.
Это всё не работает
Пополнить карту больше чем на 400К ты не сможешь, ну ок, пополняем на 395К
На все средства покупаю облигации Новапей, никаких транзитных переводов не было, иногда оплачивал посылки.
Финмон заблокировал карту, запросил доки
Выслал всё что можно, естественно-ничего не устраивает.
Вот уже третью неделю вразумительного ответа от них не могу получить, просят писать в поддержку в чат, там просят звонить на горячую линию.
Брокер Универ Капитал удивляется и не знает как помочь.
Сроки по оближкам заканчиваются в начале сентября.