|
|
|
Finance.ua: Картки з кешбеком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:41
Не знаю, чи то індивідуальна, чи всім, отп на Ладну пропонує вже кіка місяців кешбек, в цьому 1 на продукти і 5 на комуналь
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 9062
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|1689
|
|
|1
|2732
|
|
|88
|52203
|
|