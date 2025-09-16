RSS
Finance.UA
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:41

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Не знаю, чи то індивідуальна, чи всім, отп на Ладну пропонує вже кіка місяців кешбек, в цьому 1 на продукти і 5 на комуналь
Форум:
