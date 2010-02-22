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Терміново шукаю гроші
під розписку!!!!

Терміново шукаю гроші під розписку!!!!
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:39

Терміново шукаю гроші під розписку!!!!

Дуже прошу допомоги Небайдужих людей які мають змогу надати таку позику під розумний % , подробиці по сумі та терміну
+380631612350 вайбер телеграм
alexandrsanya19
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